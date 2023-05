Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani a reçu, mardi, le vice-ministre de l’Intérieur britannique, ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, qui effectue une visite officielle en Algérie, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées de la "dynamique positive et soutenue qui caractérise les relations entre l’Algérie et le Royaume-Uni, marquée notamment par un échange de visites de haut niveau reflétant la volonté politique commune de bâtir un partenariat solide et multidimensionnel", précise le communiqué. Elles se sont également réjouies des discussions "fructueuses qu’avait eues le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, avec le ministre d’Etat Lord Ahmad de Wimbledon, lors de la cérémonie de couronnement du Roi Charles III, lors desquelles l’engagement ferme des deux parties pour hisser leur relation à un niveau plus stratégique a été renouvelé", ajoute le document.

Les discussions ont, d'après la même source, égalem ent porté sur la coopération entre les deux pays dans le domaine migratoire et consulaire, "où l’accent a été mis principalement sur la nécessité de travailler de concert pour fluidifier davantage les échanges humains, en renforcement des relations économiques, scientifiques et culturelles liant les deux pays". Cette rencontre a permis ainsi d’échanger les vues sur "les défis migratoires et de mettre l’accent, notamment, sur la nécessité d’une approche holistique et sur le long terme traitant les causes profondes de l’immigration clandestine", souligne le communiqué.

Les deux parties ont, par ailleurs, passé en revue plusieurs questions régionales d'intérêt commun, notamment les derniers développements de la situation sécuritaire dans la région. S'agissant de la question du Sahara occidental, "il a été mis l’accent sur le soutien aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, visant à relancer le processus de négociations sans conditions préalables et de bonne foi, en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable pour les deux parties qui garantisse l’autodétermination du peuple sahraoui", conclut le communiqué.