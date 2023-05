Le groupe Cevital, spécialisé dans l’agroalimentaire, a inauguré mardi un nouveau complexe de trituration de graines oléagineuses, implanté dans les limites immédiates du port de Bejaia.

Au cours d’une cérémonie solennelle de ce lancement, les responsables du groupe ont expliqué le cheminement du projet, réalisé en un temps record, en moins d’un an, et ses objectifs qui tendent essentiellement, à participer au confortement de "la sécurité alimentaire nationale", a indiqué le président du groupe Malik Rebrab.

Doté d’une capacité installée de trituration de l’ordre de 22.000 tonnes/jour de graines oléagineuses, dont 11.000 tonnes de Soja, 6.000 tonnes de tournesol, et 5.000 tonnes de Colza, le complexe entend en produire respectivement ainsi, 6.820 tonnes d’huiles végétales, dont 2.090 tonnes tirées de la trituration du soja, 2.640 du tournesol et 2.120 tonnes de colza.

Le complexe est également modulé pour produire parallèlement de l’aliment de bétail, notamment les tourteaux, dans des proportions considérables avec des rendements, estimés quotidien nement à 8.910 tonnes, de Soja, 3.360 tonnes de tournesol et 2.980 tonnes de Colza. "Ce projet ne se limite pas seulement à un enjeu économique. Il est question aujourd’hui de sa sécurité alimentaire", a tenu à préciser Malik Rebrab, mettant en avant le contexte international et les effets de la crise Russo-ukrainienne sur les marchés mondiaux et la raréfaction ainsi que l’enchérissement des oléagineux.

Il a mis en exergue à ce titre, la volonté des pouvoirs publics de ne plus en dépendre, en mettant en place des mécanismes appropriés pour encourager la filière.

"Le groupe Cevital, en ligne avec cette stratégie gouvernementale, travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes de la filière oléagineuse à savoir le ministère de l’agriculture, les agriculteurs eux-mêmes, le conseil interprofessionnel des céréales, l’OAIC , pour relever le défi", a-t-il ajouté, rendant, a ce titre, un hommage particulier au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour tous le soutien apporté. Le complexe, implanté sur une superficie de 12.180 M2, est une installation moderne qui répond aux normes internationales de sécurité alimentaire les plus strictes, selon ses responsables, expliquant qu’il va "produire des huiles végétales de haute qualité, d’aliments de bétails riches en protéi ne". Sa mise en fonction est accompagné de l’embauche de quelque 300 personnes, extensible, à l’atteinte de sa vitesse de croisière, à 500 postes.