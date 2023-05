Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a présidé, mardi, le lancement officiel du 2e Prix destiné aux jeunes porteurs d'idées et de projets innovants dans le domaine touristique.

Le Prix "Fikra f'siyaha" s'inscrit dans le cadre du programme de coopération "Jil-SIYAHA" mené par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et la Délégation de l'Union européenne (UE) en Algérie, consacrée aux jeunes entrepreneurs et porteurs d'idées de projets dans le domaine touristique, âgés entre 18 et 35 ans, et ce, dans les 58 wilayas.

Le ministre du Tourisme a souligné, dans ce cadre, "l'importance" du lancement de ce Prix pour récompenser les jeunes porteurs d'idées créatives et les meilleurs projets touristiques, notamment dans les domaines du tourisme écologique et de l'artisanat, en sus de la valorisation du patrimoine culturel.

Il a, en outre, souhaité voir ces projets contribuer à la promotion de la destination touristique "Algérie" dans différentes régions du pays et donner une nouvelle impulsion au voyage dans ce pays. Le ministre a, également, rappelé que l e dernier délai pour présenter les projets participant à ce Prix a été fixé au 25 juillet, appelant les jeunes du pays à contribuer fortement au service et à la promotion du tourisme en Algérie, ainsi qu'à la création de la richesse économique locale. Pour sa part, le président de la Délégation européenne en Algérie, M. Thomas Eckert, a affirmé que ce prix ambitieux visait essentiellement à engager les jeunes porteurs de projets innovants à promouvoir davantage la destination Algérie en présentant tous les circuits touristiques existants.

Le programme "Jil siyaha" s'articule autour de quatre axes : promouvoir la gouvernance touristique locale et mobiliser les jeunes pour devenir des acteurs du développement touristique local, consacrer des sessions de formation adaptées aux demandes des clients et créer de nouvelles activités touristiques selon les spécificités de chaque wilaya.