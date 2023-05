Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a reçu mardi au siège du ministère, l'ambassadrice du Royaume du Danemark en Algérie, Mme Vanessa Vega Saenz, avec laquelle il a examiné l'état des relations économiques et financières bilatérales, ainsi que les voies et moyens à même de les consolider, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, les deux parties se sont félicitées de la ratification de la Convention bilatérale en vue de l'élimination de la double imposition, tout en soulignant que l’entrée en vigueur de cette Convention constituera "un signal fort" aux opérateurs économiques des deux pays pour stimuler leurs initiatives et doubler leurs efforts en vue de rehausser le niveau de la coopération économique bilatérale, souligne la même source.

M. Faid a également abordé avec son interlocutrice "les chantiers de réformes engagées par notre pays en vue de faire face aux défis de développement économique et social", a fait savoir le ministère.

Il a aussi fait part des mesures introduites par les pouvoir publics pour l’amélioration de l’environnement lié à l’investissement e t son écosystème, à l’effet de "renforcer sa stabilité, sa transparence, ainsi que les garanties offertes aux investisseurs y compris étrangers", ajoute la même source.

Tout en saluant les efforts déployés par le Gouvernement algérien, l'ambassadrice danoise a exprimé "l'intérêt porté par de nombreuses entreprises danoises pour le marché algérien et ses potentialités", selon le document.

Enfin, les deux parties ont convenu "d’intensifier les échanges et les rencontres entre opérateurs des deux pays en vue d’explorer les domaines d’intérêt commun et de travailler de concert pour renforcer et diversifier la coopération bilatérale".