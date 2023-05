La plasticienne Ilhem Lekmiti de la wilaya de Jijel a remporté mardi le premier prix du concours de peinture organisé en marge de la 15ème édition du salon national des arts plastiques organisé à Tébessa du 28 au 30 mai.

Les deuxième et troisième prix ont été décernés respectivement à Abdelhak Guergour de Sétif et Meriem Touahria de Tébessa par le jury composé des artistes Mourad Abdelaoui d’Oum El Boughi et Tarek Taïf de Tébessa. Quarante plasticiens venus de 17 wilayas ont participé au concours de peinture d’un des monuments de Tébessa dans le cadre d’un atelier organisé à la suite d’une sortie découverte des sites et monuments de cette wilaya, dont la porte de Caracalla, la muraille byzantine et la basilique Sainte-Crispine.

La cérémonie de distinction des artistes s’est déroulée à la maison de la culture Mohamed Chebouki en présence des autorités locales.

Les membres du jury et le peintre Mohamed Tahar Benhadda ont été également honorés à l’occasion.

Dans son intervention à l’occasion, le wali Saïd Khelil a salué la tenue de pareilles manifestations qui "enrichissent la scène culturel le locale et favorisent les échanges entre artistes", appelant à multiplier les concours qui mettent en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel de la wilaya, voire du pays.