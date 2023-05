La Faculté de la langue, de la littérature arabe et des arts de l’Université Batna-1 a organisé mardi une journée d’étude consacrée à l'oeuvre de l’écrivain et critique Maamar Hadjidj en hommage à son talent et ses travaux académiques.

L'objectif de cette journée est de mettre en lumière les œuvres littéraires et travaux académiques du docteur Maamar Hadjidj, a affirmé Dr. Mohamed Zermane, directeur du laboratoire encyclopédie algérienne facile, initiateur de cette rencontre.

Des chercheurs des universités de Batna, Mila et d’Oum El Bouaghi ont participé à cette rencontre avec des communications portant sur la poétique et de la narration dans l’œuvre de Maamar Hadjidj et son approche critique du discours littéraire.

La manifestation a été marquée par la distinction de cet écrivain doublé de chercheur universitaire qui a enseigné et encadré les thésards au département de la langue et de la littérature arabe de l’université de Batna de 1982 à sa retraite en 2022. Dr.

Fatima Zouda, coordinatrice de la rencontre, a indiqué à l’occasion que la meilleure manière de rendre hommage aux écrivains est de soumettre leurs œuvres à l’étude, l’analyse et la recherche de sorte à en révéler l’esthétique et la créativité de leurs auteurs. Né en septembre 1947 à Ain Djasser (Batna), Dr Maamar Hadjidj est l’auteur de plusieurs études critiques et de romans en arabe dont "Mouhadjir Yantadhir El Ansar" (Emigré qui attend des partisans), "Dakirat Manfa El Djounoun" (La mémoire de l’exil de la folie), "Maazoufat El Oubour" (Les mélodies du transit), "El Layali Houbla bi El Akmar" (Les nuits porteuses de lunes). La rencontre tenue à l’auditorium de la Faculté de la langue, de la littérature arabe et des arts a été également marquée par une exposition des œuvres et publications de l’écrivain honoré.