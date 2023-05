Chaque année, près de 70 000 personnes se font retirer la vésicule biliaire sans problème. Mais, comme toute opération, elle ne doit être effectuée que lorsqu’elle est vraiment nécessaire. Le point avec le Dr David Guinier, spécialiste en chirurgie générale et viscérale au CHU de Lorient. La vésicule biliaire est un organe qui concentre et stocke la bile produite par le foie. Composée notamment de cholestérol et de sels biliaires, la bile sert à digérer les graisses. Mais en raison de divers facteurs (diabète, grossesse à risque, obésité), il peut arriver que se forment des cristaux biliaires. Ces cailloux vont obstruer la vésicule, occasionnant ainsi des douleurs importantes.

Quelles sont les indications ?

L'ablation de la vésicule biliaire (appelée cholécystectomie) est une opération commune effectuée le plus souvent par laparoscopie : plus de cicatrice sur le ventre, on pratique une petite incision dans le nombril, ce qui est beaucoup plus discret ! Si elle nécessite une anesthésie générale, elle peut néanmoins être pratiquée en ambulatoire. C’est-à-dire qu’on rentre chez soi le soir de l’opération, avec pour consigne de manger léger pendant 48 heures.

Indications pour la cholécystectomie

L’opération est indiquée en présence de calculs dans la vésicule provoquant des douleurs abdominales, voire une infection. « Le plus souvent, ces calculs sont des agglomérats de cristaux de cholestérol qui se forment lorsque la bile stagne dans la vésicule et lorsqu’il existe un déséquilibre entre les différents constituants de la bile », explique le Dr David Guinier. Si l’on ne sait pas expliquer pourquoi certaines personnes font des calculs biliaires et d’autres non, les médecins ont identifié des facteurs de risque.

Une perte de poids importante chez des patients obèses

un diabète

dans une moindre mesure, la grossesse,

ou la prise prolongée de la pilule, augmentent le risque de calculs.

C’est plus fréquent chez les femmes, notamment après 50 ans, sans doute en raison d’une diminution de l’efficacité de la contraction de la vésicule. L’intervention est aussi indiquée en cas de cancer (peu fréquent), si sa paroi est calcifiée (on parle de vésicule « porcelaine »). Ou si on y découvre des polypes, car cela constitue un facteur de risque de ce cancer.

Y a-t-il des alternatives à l'opération ?

Si la présence de calculs ne provoque pas de symptômes, qu’on les découvre à l’occasion d’un examen pratiqué pour une autre raison, qu’ils mesurent moins de 3 cm de diamètre, l’intervention chirurgicale n’est pas nécessaire, souligne notre expert.

Il existe par ailleurs une alternative. « Des médicaments permettent de dissoudre les calculs, mais on ne peut les prescrire que si la vésicule est fonctionnelle, indique le Dr Guinier. Les calculs doivent aussi être non calcifiés, mesurer moins de 5 mm et n’obstruer aucun canal d’évacuation de la bile. Ces traitements ne sont efficaces que dans 80 % des cas et on observe une récidive chez la moitié des patients traités dans les cinq ans. » La cholécystectomie reste donc la norme en cas de calculs gênants.

Quelles suites opératoires ?

L’ablation de la vésicule biliaire n’a quasiment aucun impact négatif sur la vie du patient. « Elle se contracte au moment de la digestion, excrétant alors la bile qu’elle contient. Mais, de façon surprenante, les patients qui n’ont plus de vésicule ne présentent pas plus de problème digestif que les autres. Quelques-uns ont plus de mal à digérer certains aliments, mais pour d’autres c’est le contraire », remarque notre spécialiste. Quelques diarrhées peuvent survenir après l’opération mais, généralement, elles disparaissent avec le temps. Et aucun régime particulier n’est recommandé.