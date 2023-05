L'encadrement médical de l’Etablissement public hospitalier (EPH) Bouzid Amar d’El Kala (30 km à l’Est d’El Tarf) a été renforcé récemment de huit médecins spécialistes, ont annoncé lundi des responsables de cet hôpital.

Par le renforcement du corps médical, les responsables du secteur entendent améliorer la prise en charge des patients et de les rapprocher des services sanitaires spécialisés afin de leur éviter les déplacements vers les établissements d’autres localités, a précisé à l’APS le directeur-adjoint chargé des moyens Abdelaziz Derguini. Ces nouveaux médecins sont spécialisés en chirurgie générale, chirurgie orthopédique, médecine interne, hématologie, pneumologie et otorhinolaryngologie, a précisé le même responsable, ajoutant que l'EPH d'El Kala accueillera prochainement un staff paramédical composé d'infirmiers et de sages-femmes. Cet hôpital vient également d’être doté d'un scanner 3D de haute précision fonctionnant à l’aide d'imagerie par résonance magnétique (IRM) dont l’acquisition a mobilisé près de 50 millions DA, selon la même source qui a relevé que cet acquis mettra fin aux pénibles déplacements des malades pour effectuer des radios dans les Centres d'imageries privés à coûts élevés.

Le service de radiologie de l’hôpital a bénéficié, en outre, d’une opération de réaménagement global, a ajouté M. Derguini qui a souligné que le parc roulant de cet EPH sera doté "prochainement" de nouvelles ambulances pour les besoins d’évacuation et de transfert d’urgence des malades.