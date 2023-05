La spécialiste en sclérose en plaques, Pr Nassima Hecham, a plaidé lundi à Alger,

pour la mise en place d'un registre national spécifiquement dédié à cette maladie,

tout en insistant sur l'importance d’un "diagnostic précoce".

Lors d’un atelier de formation organisé à la veille de la Journée internationale dédiée à cette maladie (30 mai), la spécialiste a indiqué qu'un "plan national pour la sclérose en plaques avec tous les paramètres nécessaires, a été élaboré et transmis au ministère de la Santé".

La même intervenante a souligné l’importance d’un tel plan qui permettra de "connaitre le nombre de personnes atteintes de cette maladie et, par conséquent, les besoins en traitements".

Pr Hecham, spécialiste en neurologie à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Ait Idir (Alger), a souligné l’impératif d’établir un "diagnostic précoce" de cette maladie complexe, eu égard à la "variabilité de son tableau symptomatique et de sa grande similitude avec d’autres pathologies génétiques".

La sclérose en plaques est une maladie affectant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière ), survenant généralement entre 20 et 40 ans et touchant davantage les femmes.

Ses signes cliniques (plaques) sont variés en fonction du stade de la maladie qui évolue par poussées, notamment la baisse de l’acuité visuelle et les troubles cognitifs et sensitifs.