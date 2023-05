Le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a indiqué, lundi après-midi à Sétif, que le processus de cession des actions de l’ES Sétif à la Sonelgaz sera achevé "au cours du mois de juin prochain".

Le même responsable a expliqué, lors d’une conférence de presse animée aux côtés du wali de Sétif, Mohamed Lamine Deramchi au siège de a wilaya, en présence de nombreux anciens joueurs et entraîneurs de l’Entente, du président du conseil d’administration du club, Abdelhakim Serrar, du président du club amateur, Kamel Lafi, et de cadres du groupe Sonelgaz, que le processus de cession des actions se déroule sur un "bon rythme" et sera "définitivement achevé au cours du mois de juin".

Le processus en question se poursuit "sans heurts", et "d’importants progrès ont été réalisés car nous cherchons à clôturer ce dossier le plus rapidement possible afin que la nouvelle direction reçoive le flambeau et puisse entamer son travail dans de bonnes conditions", a tenu à souligner M. Adjal, ajoutant que le groupe Sonelgaz est "honoré de prendre en charge ce club-école".

Le PDG de Sonelgaz a également indiqué que l’opération de cession des actions de l’ESS "en est au règlement des ultimes détails afin de permettre à l’équipe de démarrer la préparation de la prochaine saison 2023-2024 dans de très bonnes conditions pour que l’Entente retrouve son aura et renoue avec son statut de club taillé pour les titres". A une question relative aux projets prévus par la Sonelgaz au bénéfice du club-phare des Hauts plateaux, M. Adjal a déclaré que les discussions autour des projets d’avenir débuteront "dès l’achèvement du transfert officiel de propriété et la clarification de certains points".

Il a souligné, dans ce contexte, qu’un programme sera tracé, comprenant l’achèvement de projets à long terme (horizon 2030-2035), en consultation et en coordination avec le président et les membres de la nouvelle direction. Il a cité, à ce propos, "l’existence d’un projet de construction d’un centre de formation".

Le PDG de Sonelgaz n’a pas manqué, à cette occasion, de saluer les efforts déployés par les responsables du club depuis sa création en 1958, efforts qui ont permis à l’Entente Sportive Sétifienne de remporter 27 titres nationaux et continentaux. Il a également remercié les dirigeants actuels pour les facilités qu’ils ont consenties dans le cadre du processus de cession des actions. Pour sa part, le wali de Sétif a salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de lever le gel sur le projet du nouveau stade de 50.000 places "attendu depuis longtemps et avec impatience par le public sétifien", ainsi que le parrainage de l’ESS par le groupe Sonelgaz, décrits comme des "décisions pour le développement dont les fruits positifs seront bientôt cueillis, permettant au grand club sétifien d’entrer dans une nouvelle ère".