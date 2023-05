Une cinquantaine d’exposants prennent part à la troisième édition du Salon du recyclage, traitement des déchets, énergies renouvelables, développement de l’économie verte, préservation des ressources naturelles et la protection de l’environnement "Recycling Expo" ouverte lundi au centre des conventions d’Oran.

Le salon, qui a lieu du 29 mai au 1er juin 2023, regroupe des représentants d'établissements étatiques impliqués dans le secteur de la gestion des déchets, comme l’EPIC CET (Centre d'enfouissement technique) d'Oran et l’EPIC de gestion du marché de gros des fruits et légumes d’El Kerma, ainsi que des opérateurs économiques publics et privés, a-t-on appris des organisateurs du salon en marge de son ouverture effectuée en présence du Directeur local de l’Industrie Farid Djaballah.

Cette manifestation entend regrouper les professionnels de l’environnement désirant s’investir et investir dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets, ont souligné les organisateurs, ajoutant qu’il s’agit de réunir les opérateurs économiques et les établissements étatiques dans u n même espace pour tenter de trouver des partenariats dans le domaine de l’optimisation des déchets ménagers et industriels.

Cette 3e édition du salon prévoit des rencontres et forums visant à sensibiliser et encourager les citoyens et les professionnels sur l’importance de réduire et optimiser la récupération des déchets ménagers et industriels sur l’économie de la matière première et la protection de l’environnement, a-t-on ajouté.

Un riche programme de conférences est prévu en marge de l’exposition sur différentes thématiques, tournant autour du recyclage et la récupération des déchets, comme "les perspectives de l’économie circulaire en Algérie", "les PME algériennes et l’économie circulaire: opportunités et défis", "rôle des PME algériennes dans une transition économique durable", "l’économie circulaire et la valorisation des déchets industriels comme levier de compétitivité pour les PME algériennes", entre autres.