Six pôles d’intervention ont été mis en place à Médéa dans le cadre du dispositif de lutte contre les incendies de forêt dotés de moyens de lutte adéquats, a-t-on appris, lundi, auprès de la Conservation locale des forêts.

Selon le chef de service de protection du patrimoine forestier auprès de la Conservation des forêts de la wilaya de Médéa, Ahmed Salem, six (6) pôles d’intervention ont été ainsi mis en place à Médéa, Berrouaghia, Beni-Slimane, Ksar-el-Boukhari, Tablat et à Ain-Boucif couvrant chacun plusieurs communes exposées à des risques d’incendies de forêts ou de feux de récoltes.

La mise en place de ces pôles d’intervention à pour but, a souligné le même responsable, de "mieux organiser et encadrer" les opérations de lutte anti-incendie, la maîtrise "rapide" des départs de feux" et "limiter" autant que possible des dégâts susceptibles d’être occasionnés par des incendies.

Ce type d’organisation vise également à assurer une "meilleure coordination" entre les différentes parties impliquées dans la lutte contre les incendies de forêts, à savoir la Protection civile, les collectivité s locales et les comités de riverains, a ajouté M. Salem.

Il a fait part, dans le même contexte, de la mise en place de pas moins de 49 brigades de riverains des zones forestières, dont la mission est d’appuyer en cas de besoins les équipes d’intervention de la Conservation des forêts et de la Protection civile qui sont appelées à intervenir sur des foyers d’incendies situés à proximité de leurs lieux d’habitation.

Des actions préventives ont été menées au niveau des zones forestières de Médéa dans le cadre du dispositif de lutte contre les incendies de forêt qui sera opérationnel à partir du 1 juin, a-t-il rappelé. Outre les opérations de nettoiement des abords de routes et l’exécution de travaux de labours autour des champs de céréales, une soixantaine de kilomètres de pistes forestières ont été ouvertes et plusieurs points de ravitaillement d’eau ont été réalisés à l’intérieur des massifs forestiers, a précisé M. Salem.

Pas moins de 23 brigades d’intervention composées de 230 agents et cadres forestiers sont mobilisées pour la campagne de lutte anti-incendie, auxquels s'ajoutent mille agents communaux et des dizaines d’engins, a-t-il conclu.