L'allocation décidée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au profit des pêcheurs sinistrés suite aux dernières intempéries, sera versée après parachèvement de l'opération de recensement des dégâts et des sinistrés, dont le taux d'achèvement a atteint 70%, a affirmé lundi un responsable au ministère de la Pêche et des Productions halieutiques.

Dans une déclaration à l'APS, le sous directeur de la promotion socioprofessionnelle au ministère, Fateh Benkhelifa a annoncé l'installation d'une commission locale pour le recensement des bateaux endommagés au niveau du port de Khemisti et de l'abri-pêche de Fouka, soulignant que "le recensement des dégâts et des dommages causés par les intempéries ainsi que des professionnels sinistrés a atteint un taux de 70%".

Selon ce responsable "les pêcheurs ayant perdu leurs bateaux et barques de pêche lors des dernières intempéries seront indemnisés après leur recensement minutieux", et ce en application des instructions données par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche.

Pour rappel, le Président Tebboune a décidé d"'allouer, immédiatement, une allocation aux pêcheurs sinistrés, oscillant entre 20.000 Da et 30.000 Da, jusqu'au réaménagement des ports de pêche endommagés". M. Benkhelifa a fait état de près de 25 bateaux de pêche et de 150 barques de pêche endommagés, affirmant que "l'opération de recensement des pertes et dommages se poursuit".

La commission locale, placée sous la supervision du wali de Tipasa et composée de représentants de la direction de la pêche, de la chambre de pêche et d'aquaculture de cette wilaya et d'associations professionnelles, a recensé jusqu'à présent près de 1.000 professionnels sinistrés, a-t-il précisé.

L'opération de recensement se fait en collaboration avec la Chambre algérienne de pêche et d'aquaculture (CAPA), d'associations professionnelles, des autorités locales de la wilaya de Tipasa, et de l'ensemble des partenaires du secteur.

Par ailleurs, il a fait observer que l'opération de nettoyage se poursuivait au niveau du port de pêche de Khemisti pour ensuite l'aménager afin d'accueillir de nouveau les marins pêcheurs".

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Bidani, avait annoncé, vendredi à Tipasa, la prise de mesures au profit des marins- pêcheurs de l'abri de pêche de Khemisti, endommagé par les intempéries enregistrées jeudi dans la wilaya.

Dans une déclaration à la presse, au terme de sa visite en compagnie du wali de Tipasa, Aboubakr Esseddik Boucetta, au port de Khemisti pour s'enquérir de l'ampleur des dommages occasionnés, le ministre a fait savoir que ses services procédaient "à une évaluation préliminaire en tant que mesure d'urgence (à court terme), en effectuant un recensement précis des pertes subies par chaque marin-pêcheur, cas par cas".

Il a en outre souligné que "les autorités de la wilaya s'attèlent de leur côté au nettoyage du port et à la réouverture des routes en remorquant les navires de pêche avant de prendre des décisions appropriées et efficaces".