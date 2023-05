Une étude technique pour la création d’une zone d’expansion touristique (ZET) à In-Guezzam, est en cours d’exécution dans le but d’ouvrir de nouvelles opportunités d'accès au foncier aux investisseurs, a-t-on appris lundi de la direction locale du tourisme et de l’artisanat (DTA).

S'étendant sur une superficie de 20 hectares au niveau de la localité de "In-Aradigh", au chef-lieu de wilaya, cette future ZET qui devrait être intégrée prochainement dans le plan d’aménagement touristique, permettra une fois opérationnelle d’accueillir des investissements susceptibles de booster la dynamique touristique dans la région, a affirmé à l’APS le directeur du secteur, Mahdi Zidani.

La DTA a, à ce titre, s’engage à attirer les porteurs de projets et les opérateurs économiques concernés, appelés à contribuer à l'exploitation des potentialités que recèle cette wilaya de l’extrême Sud du pays, en donnant ainsi un nouveau souffle à l’activité touristique et au développement local, a-t-il souligné.

Pour combler le déficit en matière de structures touristiques et améliorer les capacités d’accueil, deux hôtels reten us dans le cadre de l’investissement privé, d’une capacité de 45 et 116 lits, sont en cours de réalisation au chef-lieu de la wilaya, a ajouté M. Zidani.

S’agissant de l’artisanat, la wilaya d’In-Guezzam recense actuellement 340 artisans en plus de six associations activant dans différents métiers ayant pour objectif de valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel de la région, entre autres, l'artisanat, l’art culinaire, les costumes traditionnels et les bijoux targui en argent. La wilaya d'In Guezzam regorge aussi de plusieurs sites touristiques et surtout les peintures et les gravures rupestres de la préhistoire, dispersées dans le sud de l’Ahaggar et Erg "Kilian" à l'Est en passant par les localités de "Ezzoua" et "Tassili Tin Aghrou" à Tin-Zouatin à l'Ouest ainsi que la région In-Ghechlan. Il s'agit en outre de nombreux sites archéologiques en quête de valorisation, à l’instar d’"In Aradigh", "In-Toulouk" et "Birouten", situés à quelques encablures de la ville.

Pour la promotion de la destination In-Guezzam, la DTA mise sur la société civile dont les associations, populations locales et guides touristiques, pour s'intégrer notamment dans les activités d'inventaire et de collecte d’informations historiques sur les sites archéologiques de la région. Le secteur s'attèle à garan tir des opportunités intéressantes aux porteurs de projets touristiques désireux d’investir dans la wilaya, tout en contribuant à générer des emplois et à favoriser le développement de l’artisanat, a-t-on indiqué.