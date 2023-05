La sixième édition des Journées littéraires nationales a été inaugurée lundi à la maison de la Culture Ali-Souaihi de Khenchela, en présence de 20 écrivains et professeurs d’université venus de différentes wilayas du pays.

La directrice de la maison de la Culture, structure organisatrice de la manifestation, a indiqué que ces journées donneront lieu à plusieurs interventions centrées sur "l’écriture créative dans le texte poétique", "l’écriture créative dans le roman et la narration" et "l’écriture créative dans le théâtre et le cinéma".

Samia Merzougui a expliqué que ces conférences seront entrecoupées de lectures de textes littéraires et de déclamations de poésie, par les participants qui présenteront leurs nouvelles œuvres.

La même responsable a souligné que ces journées, organisées cette année sous le slogan "L’écriture créative.

Questions de culture, d’homme et du monde", visent à mettre en lumière les questions littéraires contemporaines les plus importantes et à attirer un public d’intellectuels et d’universitaires intéressés par ce domaine, et qui auront l’occasion de s’imprégner des développements du monde de la littérature et de faire des suggestions à même d’élever l’acte culturel.

Mme Merzougui a ajouté que cet événement, qui se décline pour la première fois sous la forme d’ateliers, sera une opportunité pour les jeunes de la wilaya et les clubs littéraires activant au sein de l’université Abbas-Laghrour de Khenchela, de rencontrer, durant trois jours, des professeurs et des académiciens avec lesquels ils débattront et échangeront autour de questions liées à la littérature.

Selon la même source, une foire du livre constituée d’ouvrages édités par des auteurs locaux a été incluse au programme, à travers laquelle des ventes-dédicaces de livres exposés seront organisées.

Pour sa part, l’écrivain et professeur Mohamed-Lamine Bahri de l’université de Biskra, a indiqué que la sixième édition des Journées littéraires nationales sera "une occasion de rencontres et d’échanges entre écrivains, universitaires et poètes issus de différentes régions du pays".

Il a ajouté que les thèmes et les ateliers devant être organisés au cours de cet événement culturel étudieront de nombreux sujets culturels importants.

Le directeur de la Culture et des Arts de la wilaya de Khenchela, Mohamed Alouani, présidant l’ouverture de cette édition, a souligné, dans son allocution i naugurale, "l’importance de tels événements dans la transmission culturelle entre les générations, ainsi qu’entre les universitaires et les jeunes créateurs amateurs".

Au cours de la sixième édition de ce forum littéraire, qui se poursuivra jusqu’au 31 mai, de nombreux noms qui ont illuminé la littérature algérienne et arabe, seront honorés en reconnaissance des efforts qu’ils ont déployés dans le domaine culturel et littéraire, ont également fait savoir les organisateurs.