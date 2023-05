La production de pomme de terre de saison ,devrait atteindre au titre de l’actuelle saison agricole (2022/2023) près de 590.

000 quintaux (qx) à Mila, a-t-on appris lundi du directeur des services agricoles, Soufiane Boudjaatat.

La superficie réservée à la culture de la pomme de terre pour cette saison avoisine 1.470 hectares dont 30 hectares consacrée à la culture de semences, a indiqué à l’APS le même responsable en précisant que la majorité de ces terres est concentrée dans les communes du sud de la wilaya.

Cette superficie dépasse l’objectif initial de 1.432 hectares réservés à la culture de la pomme de terre à la faveur de l’adhésion des agriculteurs à la démarche d’extension des terres consacrées à ce type de culture, selon le même cadre.

La récolte ainsi attendue dépassera la production de la saison précédente 2021/2022 qui était de 565.000 qx obtenus sur 1.260 hectares, a rappelé M. Boudjaatat.

La bonne organisation de la filière et la disponibilité des ressources d’eau d’irrigation depuis des forages et au périmètre d’irrigation de Tleghema s’étendant sur 4.447 hectares des c ommunes du sud de la wilaya ont encouragé un grand nombre d’agriculteurs à adopter cette activité, a noté le même cadre.

Le soutien et l’accompagnement technique des services agricoles ont également encouragé les producteurs et renforcé leur maîtrise des techniques de cette culture, a-t-il encore ajouté.

Durant la saison passée, 140.000 qx de la production de pomme de terre de Mila avaient été stockés dans le cadre du programme de régulation des produits de large consommation visant à en assurer la disponibilité tout au long de l’année à des prix abordables.