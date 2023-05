Les participants à une session de formation au profit des présidents des Assemblées populaires communales (P/APC) d’Oran organisée lundi au Centre national de formation des personnels des collectivités locales et d’amélioration

de leur niveau au chef-lieu de wilaya, ont souligné l’importance des structures communales pour préserver la santé dans le cadre de la protection de l’environnement et l’hygiène du milieu au niveau des collectivités locales.

Dans son intervention, lors de cette rencontre organisée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, l’inspecteur principal à la Direction du commerce et de la promotion des exportations, Haouaya Nasreddine, a indiqué que la loi régissant le travail des structures communales pour préserver la santé, modifiée il y a près de deux ans, a accordé de larges prérogatives en matière de surveillance de la santé publique, de l’environnement et de la répression des fraudes en matière de commerce et des services.

M. Haouaya a souligné "le rôle grandissant" qu’effectuent les servi ces de l’Etat et les représentants de plusieurs instances qui accordent un intérêt manifeste à l’environnement, à l’hygiène et à la santé publique, tels que les services vétérinaires, les Directions de la santé, du logement, les services agricoles, de l’environnement, le commerce et la promotion des exportations, soulignant que les missions de contrôle des activités commerciales et des services s’étendent au suivi du dossier de l’hygiène et celui de la protection du consommateur, entre autres. Pour sa part, le président de l’APC de Misserghine, Mohamed Belkacem Abdelouaheb, a mis en avant le rôle de la structure de préservation de la santé au niveau de cette commune qui a connu une extension urbaine ces dernières années, avec à la clé la réalisation du pôle urbain "Ahmed Zabana" qui abrite près de 40.000 habitants.

Cette extension urbaine a touché également les activités commerciales qui ont aujourd’hui besoin d’un contrôle permanent pour la protection de la santé publique.Pour sa part, le président d’APC d’Oran, Amine Allouche, a mis l’accent sur "le grand rôle que joue la structure de la préservation de la santé au niveau de la commune d’Oran, notamment en matière de la propreté de l’environnement, la collecte des ordures ménagères, la protection du consommateur, le contrôle des locaux c ommerciaux et des services et ce, grâce à la modification par l’Etat de la loi règlementant le travail dans le but de son activation et sa revitalisation".

Il a rappelé que la commune d’Oran a connu, ces derniers mois, grâce aux efforts de l’ensemble des intervenants, à leur tête les services de la wilaya, "une nette amélioration" en matière de nettoiement, suite à la maîtrise de la gestion de la collecte des ordures avec un délestage de 90 micro entreprises privées, en plus de l’entreprise publique de wilaya "Oran Propreté" et la révision le cahier des charges, le tout organisé selon une feuille de route de travail de ces entreprises qui effectuent quotidiennement une collecte qui varie entre 400 et 500 tonnes de déchets, de même que leurs évacuations vers les centres d’enfouissement technique.