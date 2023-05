Le ministre de l'Education nationale, M. Abdelhakim Belaabed a passé en revue, lundi à Alger, avec la directrice régionale de l'Unicef pour la région Moyen Orient et Afrique du nord (MENA), Mme Adele Khodr, les voies et moyens de coopération avec cette organisation onusienne dans le domaine de l'éducation. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience qui s'est déroulée au siège du ministère, M.

Belaabed a précisé que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du lancement de la mise en œuvre de la convention ratifiée entre l'Algérie et l'Unicef pour 2023-2024, portant coopération et coordination dans le domaine de l'éducation, soulignant avoir évoqué "l'enseignement préparatoire, la promotion et l'appui des systèmes informatiques et numériques au niveau du secteur de l'éducation nationale, outre l'évaluation des acquis introduits dans le système éducatif national à partir de cette année".

Pour sa part, Mme Adele Khodr a affirmé que le ministère de l'éducation "est un partenaire clé" de l'Unicef en matière d'enseignement des enfants, saluant les efforts de l'A lgérie dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'obligation et la gratuité de l'enseignement. Elle a en outre salué l'expérience algérienne en matière d'adoption d'un nouveau système d'évaluation des acquis des élèves de fin du cycle primaire, estimant que cette démarche est à même d'ériger l'Algérie en "pays leader dans la région".