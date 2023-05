Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a présidé, lundi soir à Alger, la cérémonie de distinction des étudiants algériens ayant décroché les premier et second prix du concours "Huawei ICT competition" tenue à Shenzen (Chine).

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid et des représentants de la compagnie "Huawei Algérie". A cette occasion, M. Baddari a mis en avant l'importance des inventions étant "une valeur ajoutée au processus des transitions technologiques que connait l'Algérie nouvelle", soulignant la nécessité "de transformer les idées innovantes en projets et services contribuant à la relance économique nationale et l'amélioration de la vie des citoyens".

De son côté, M.El-Mehdi Oualid a affirmé que "la distinction des étudiants algériens dans les fora et concours technologiques internationaux témoigne de la qualité de l'enseignement et de la formation dans les universités algériennes". Dans le même contexte, M. Bibi Triki a relevé l'importance "d'encourager les jeunes innovants et créatifs afin de leur permettre de concourir à tous les niveaux et de hisser haut le drapeau algérien". Au terme de cette cérémonie, les lauréats algériens ont rendu hommage au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en lui offrant un pull portant leurs signatures, en reconnaissance de ses efforts en matière de soutien et d'encouragement des créateurs et innovateurs.

Le président de la République avait distingué les étudiants des Universités et écoles de Batna, Bejaïa, Alger, Alger1, Blida1, Saïda, Sidi Bel Abbes, Oran et Tlemcen pour les 1ère et 2ème places décrochées au Concours international des technologies organisé à Shenzhen en Chine.