Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a reçu, lundi à Alger, la Directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA), Mme Adele Khodr, et la délégation l'accompagnant, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'UNICEF.

Dans une déclaration à la presse au terme de la rencontre, M. Saihi a indiqué que les discussions avaient constitué "une occasion pour échanger les vues sur les mécanismes de coopération dans les domaines liés à la vaccination, notamment des enfants et la nutrition infantile, mais également le domaine de la communication et la nécessité d'effectuer un travail concerté afin de prendre en charge les besoins des enfants en général, notamment suite aux lacunes perçues du fait de la crise du COVID-19".

La rencontre a également permis "d'identifier une série de cadres qui pourraient constituer à l'avenir des champs de collaboration bilatéraux", a ajouté le ministre, faisant remarquer que son département "se focalise sur les volets préventifs et curatifs". De son côté, Mme Khodr a expliqué que sa visite en Algérie lui avait permis de relever "plusieurs aspects positifs", saluant, par la même, les efforts déployés par l'Algérie en faveur des personnes handicapées, particulièrement sur les plans sanitaire et éducatif.

Dans le même contexte, la responsable onusienne a évoqué le programme de coopération bilatérale (2023-2027) Algérie-UNICEF, indiquant qu'il comportait "de nombreux points importants, liés notamment à la santé de la mère et de l'enfant".