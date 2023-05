L’agence spatiale russe Roscosmos a dévoilé, lundi, les noms des cosmonautes qui se rendront à la Station spatiale internationale (ISS) en automne 2023 et en 2024.

"L'équipage principal des 70e et 71e expéditions comprend les cosmonautes de Roscosmos Oleg Kononenko et Nikolaï Tchoub, ainsi que l'astronaute de la NASA Loral O'Hara. Ils se rendront à l'ISS en septembre 2023 à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-24", précise l’agence dans un communiqué.

Il est prévu qu'O'Hara revienne sur Terre à bord du Soyouz MS-24 en mars 2024, tandis que Kononenko et Tchub resteront à l’ISS jusqu'en septembre 2024 avec un retour prévu à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-25, selon la même source.

Par ailleurs, l'équipage de l’expédition 21 qui comprend le cosmonaute de Roscosmos Oleg Novitski, la Biélorusse Marina Vassilevskaïa et l'astronaute de la Nasa Tracy Dyson "se rendra à l’ISS en mars 2024 à bord du vaisseau Soyouz MS 25". Selon les plans de Roscosmos, Oleg Novitski et la cosmonaute biélorusse effectueront un vol de courte durée pour revenir sur Terre à bord du Soyouz MS 24, tandis que la mission de Tracy Dyson durera jusqu'en septemb re 2024, après quoi elle retournera avec les cosmonautes russes Kononenko et Tchoub à bord du Soyouz MS 25.