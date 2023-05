La Chine a lancé mardi le vaisseau spatial habité Shenzhou-16, envoyant trois astronautes dans la combinaison de sa station spatiale pour une mission de cinq mois.

Le vaisseau spatial, monté sur une fusée porteuse Longue Marche-2F, a décollé depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine.

Les astronautes de Shenzhou-16 effectueront des tests et des expériences d'ampleur en orbite dans divers domaines comme prévu.

Ils devraient obtenir des réalisations scientifiques de haut niveau dans l'étude de nouveaux phénomènes quantiques, des systèmes spatiaux temps-fréquence de haute précision, de la vérification de la relativité générale et de l'origine de la vie.

Les membres d'équipage, Jing Haipeng, Zhu Yangzhu et Gui Haichao, seront témoins de l'amarrage du vaisseau cargo Tianzhou-5 et du vaisseau spatial habité Shenzhou-17, ainsi que des départs du vaisseau spatial habité Shenzhou-15 et de Tianzhou-5.