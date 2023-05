L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé lundi un financement de 100.000 dollars américains pour soutenir les industries culturelles et créatives au Liban. "Ce financement permettra à l'UNESCO de fournir un soutien d'urgence aux artistes et aux entités culturelles de Beyrouth par le biais de subventions, afin qu'ils puissent continuer à produire des oeuvres culturelles", a déclaré la directrice de l'entité Culture et Situations d'urgence à l'UNESCO, Krista Pikkat, qui effectue une visite à Beyrouth près de trois ans après les explosions meurtrières.

Selon un communiqué publié par l'UNESCO, "l'investissement dans ce secteur vital est effectué par le biais du Fonds d'urgence pour le patrimoine, un mécanisme multi-donateurs créé par l'UNESCO en 2015 afin de permettre une réponse rapide pour protéger la culture en cas d'urgence".

"La culture offre de l'inspiration, de l'éducation et un sentiment de fierté aux gens.

Nous sommes convaincus que les efforts incessants, la coopération solide et la vision partagée entre les parte naires assureront la poursuite de la vie culturelle à travers le Liban", a conclu Mme Pikkat.