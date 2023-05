La maison de la Culture "Ahmed Chami" de Nâama vit depuis lundi au rythme de la 9e édition du Salon national des arts plastiques à laquelle prennent part 35 artistes issus de 16 wilayas.

Le Salon, organisé par la direction de la Culture et des Arts, en coordination avec l’Association locale "Pixel" pour la créativité artistique et culturelle, comprend une exposition d’environ 70 tableaux (toiles) de formes et aux thèmes variés, s’inspirant de plusieurs écoles d’art, a indiqué le directeur de la maison de Culture, Karim Youcef.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir le talent des artistes participants à travers les toiles exposées, dont la plupart mettent en valeur la richesse du patrimoine culturel du pays et reflètent l’identité arabe, musulmane, amazighe et africaine. Cet évènement de trois jours vise à offrir un cadre d’échanges et de communication entre artistes professionnels et jeunes amateurs, et à encourager ces derniers à mettre en valeur leurs capacités artistiques, en plus de l’importance de la valorisation de l’Art plastique, a ajouté le même responsable. Le programme du Salon comprend égale ment l’animation d’ateliers de formation pour les artistes participants et d’autres au profit des enfants, de même qu’une conférence traitant du "rôle des Beaux-Arts dans la communication entre les générations", avec en prime la programmation de sorties touristiques dans l’ancien ksar, l’oasis et la station de gravures rupestres à Tiout, au sud de la wilaya, selon le même responsable.