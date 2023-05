Le coup d’envoi de la manifestation "L’enfant dans l’espace théâtral" en hommage à l’artiste défunt "H'didouane" a été donné lundi à Oran à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance célébrée le 1er juin de chaque année. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle au théâtre "El Djib" relevant de l’association culturelle "El Amel" a été marquée par la sortie de la 35e promotion de stagiaires formés en théâtre qui porte le nom de Abderraouf Ikache, connu sous le nom artistique H'didouane.

Un vibrant hommage a été rendu à titre posthume à cette personnalité artistique qui avait donné de la joie à toute une génération, celle des années 70, notamment dans son rôle principal dans l’émission "El hadika Essahira" (Le jardin enchanté) avec le comédien Hamza Feghouli qui jouait le rôle de "Mama Messaouda".

L’artiste Ikache (1948-1996), qui a laissé son empreinte artistique dans le théâtre pour enfants en Algérie, a réussi à ressusciter le personnage "H'didouane" tiré du patrimoine populaire algérien, ce qui l’a rendu populaire auprès des enfants mais aussi du public adul te, produisant un grand succès, d’autant plus qu’il pratiquait l’art clownesque avec un professionnalisme sans faille, a indiqué à l’APS le responsable de l’association "El Amel" qui organise cette manifestation culturelle. "H'didouane, aux performances artistiques intéressantes visant à inculquer la bonne éducation aux enfants, était un artiste complet. Il était acteur et chanteur.

Il était considéré comme le premier clown en Algérie ayant puisé dans le legs populaire et porté des costumes traditionnels", a déclaré le dramaturge Mohamed Mihoubi.

En hommage à cette personnalité artistique, les étudiants diplômés ayant suivi une formation aux métiers de l’art théâtral au niveau de l’école de l’association ont présenté une série de courtes représentations dans le style narratif, des contes et légendes puisés du patrimoine oral basé sur les dictons. Le programme de cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au premier juin prochain comporte la présentation d’une nouvelle pièce de théâtre intitulée "Le jeu dramatique", écrite et mise en scène par Mohamed Mihoubi et où est mis en exergue un débat entre le Goual qui représente le patrimoine et le clown qui symbolise l’art moderne avec l’utilisation de chansons et l’implication du jeune public dans ce spectacle artistique.

Une rencontre sur "le théâtre pour enfants" a également été programmée par les membres de l’association culturelle "Amel", de même que d’autres représentations théâtrales de la pièce "Tournoi à pied".

Les enfants auront rendez-vous également avec d’autres activités culturelles à l’occasion de la Journée de l’enfant africain, selon organisateurs.