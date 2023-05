La première session de formation inscrite au titre de l'adhésion de l'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) au réseau des médias des Nations Unies, a débuté mardi au siège de l'agence Algérie Presse Service (APS) à Alger, et ce en collaboration avec l'agence de presse de Croatie "HINA".

Il s'agit de la première mission éducative de deux jours inscrite dans le cadre de l'adhésion de l'AMAN au réseau des médias de l'ONU portant sur les objectifs de développement durable (SDG Media Compact).

Seize journalistes de l’APS relevant des services de rédactions centrales et régionales bénéficieront de cette première formation, considérée comme un projet-pilote et qui sera animée par Mme Majda Tafra-Vlahovic de l'université de Dubrovnik et présidente du conseil d'administration de l’agence de presse croate "HINA" et M. Damir Hainski, directeur général-adjoint de la même agence,

Le programme de formation est décliné durant ces deux jours sous forme d’ateliers au cours desquels les participants se pencheront sur les questions liées au développe ment durable et aborderont notamment le rôle des médias dans les efforts de la protection de l'environnement et la préservation des équilibres écologiques en Méditerranée.