Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations unies, Jean-Pierre Lacroix, a souligné lundi le potentiel que représentait la diplomatie angolaise pour la stabilité régionale, selon un communiqué du ministère angolais des Affaires étrangères.

A l'issue d'une réunion avec le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, à Luanda, capitale de l'Angola, M.

Lacroix a déclaré que ce pays avait un potentiel considérable pour contribuer davantage aux opérations de paix de l'ONU. Il a également souligné l'importance d'une coopération étroite entre les Nations unies et l'Angola, en particulier dans le domaine des opérations de paix.

Il a indiqué que l'ONU avait été un partenaire clé dans la pacification de la République démocratique du Congo (RDC) et dans la normalisation des relations entre ce pays et son voisin le Rwanda.

M. Lacroix, accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et cheffe de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC (RDC), Bintou Keita, s'est rendu en visite en Angola pour évaluer les situations relatives à la paix et à la sécurité dans la région des Grands Lacs et en Afrique Centrale.