Bola Tinubu a prêté serment, lundi, lors d'une cérémonie d'investiture à Abuja, pour devenir officiellement le nouveau président du Nigeria, succédant ainsi à Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique.

"En tant que président de la République fédérale du Nigeria, je m'acquitterai de mes devoirs et de mes fonctions honnêtement, au mieux de mes capacités, fidèlement et conformément à la Constitution", a déclaré M. Tinubu devant le président de la Cour suprême Olukayode Ariwoola lors de sa cérémonie d'investiture.

"Nous avons la corruption, l'insécurité et de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés mais ne me plaignez pas.

J'ai demandé le poste. J'ai fait campagne pour cela.

Aucune excuse", a déclaré l'ancien gouverneur de l'Etat de Lagos.

Bola Tinubu, 71 ans, a été investi en présence de milliers de Nigérians et de plusieurs invités dont des chefs d'Etat et de Gouvernement et leurs représentants, selon des médias.

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M.

Brahim Boughali, a participé à la cérémonie en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid T ebboune.