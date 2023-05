L'Arabie saoudite et les Etats-Unis ont annoncé lundi dans un communiqué commun la prolongation pour cinq jours d'une trêve pour "permettre plus d'efforts humanitaires", alors que 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. La guerre lancée le 15 avril entre l'armée soudanaise et les des Forces de soutien rapide (FSR) a fait plus de 1.800 morts et près d'un million et demi de déplacés et réfugiés.

Les combats continuent de faire rage lundi soir au Soudan mais les médiateurs saoudien et américain se sont félicités de la prolongation de cinq jours d'une trêve jamais respectée censée permettre l'acheminement d'une aide humanitaire vitale pour le pays au bord de la famine.

La ville de Darfour a connu elle aussi des combats sporadiques lundi, selon Toby Harward, un responsable du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.

Des combats sporadiques opposant l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR) ces derniers jours à El-Facher, au Darfour-Nord, jusqu'à l'intérieur du camp de déplacés d'Abou Chouk, ont fait des victimes civiles, a-t-il indiqué aux médias.

A Darfour, des maisons ont été pillées et des dizaines de milliers de personnes ont été de nouveau déplacées par ces combats qui sont "une violation flagrante du cessez-le-feu et empêchent la distribution d'aide humanitaire", a-t-il ajouté, faisant remarquer que les habitants des villes de Khartoum et de Darfour sont sans nourriture, eau et électricité depuis plusieurs jours.

Les violations récurrentes du cessez-le feu par les belligérants empêchent la distribution de l'aide alimentaire, a déploré l'ONU, faisant savoir qu'"environ 25 des 45 millions de Soudanais dépendent désormais de l'aide humanitaire".