Le président de la Commission électorale nationale indépendante de Mauritanie (CENI), Dah Ould Abdel Jelil, a annoncé lundi un taux de participation de 64% au second tour des élections législatives, qui s'est tenu samedi dernier. Selon le président de la CENI, 13 partis et coalitions politiques se disputaient au second tour les 36 sièges parlementaires, répartis dans 22 circonscriptions électorales dont quatre à l'étranger.

Les 36 sièges du second tour et les 140 du premier donnent le total des 176 sièges du Parlement mauritanien.

Le premier tour des élections législatives a eu lieu le 13 mai, tout comme les élections régionales et municipales qui comptaient un seul tour.