Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, participera en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du président nigérian élu, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, prévue dimanche et lundi à Abuja, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

La cérémonie d'investiture se déroulera en présence de "plusieurs invités dont des chefs d'Etat et de Gouvernement et leurs représentants, du continent africain et d'ailleurs", ajoute le communiqué.