La commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football (CAF) a retenu trois arbitres algériens, en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 des moins de 23 ans (U23), prévue du 24 juin au 8 juillet prochains.

Il s’agit de l’arbitre directeur Youcef Gamouh, de l'arbitre assistant Adel Abane, alors que Mustapha Ghobral sera charge de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), précise l’instance continentale dans un communiqué. La CAF a procédé le vendredi 5 mai 2023 au tirage au sort de la phase finale de la CAN U23. Le groupe A est composé du Ghana, de la Guinée, du Congo, et du Maroc, alors que groupe B comprend l'Egypte, tenante du trophée, le Gabon, le Niger, et le Mali.

Pour rappel, la sélection algérienne, éliminée au 2e tour puis repêchée après la disqualification de la RD Congo, a été éliminée au 3e et dernier tour qualificatif par le Ghana. Lors du match aller disputé au stade du 19 mai 1956 d'Annaba, les deux équipes se sont neutralisées (1-1), alors que la seconde manche a été remportée par les Ghanéens (1-0) à Kumasi. Les trois premiers du rendez-vous continental représenteront l'Afrique aux Jeux olympiques JO-2024 à Paris (26 juillet - 11 août).