Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football le CR Belouizdad, et son dauphin le CS Constantine, seront au rendez-vous avec les chocs des extrêmes, en affrontant respectivement le NC Magra et l'US Biskra, qui luttent pour leur maintien, à l'occasion de la 24e journée prévue mardi et mercredi.

Le CRB (1e, 50 pts), qui reste sur une bonne série de six matchs sans défaite, espère se rapprocher un peu plus d'un quatrième titre de rang, cela passera inéluctablement par un bon résultat face au NCM (14e, 26 pts). Le NCM devra impérativement l'emporter, d'autant qu'il ne compte qu'une seule longueur d'avance sur le premier relégable le Paradou AC (15e, 25 pts).

Les deux équipes vont se rencontrer pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours, après la demi-finale de la Coupe d'Algérie, remportée par le Chabab (1-0), vendredi au stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Le CS Constantine (2e, 43 pts) se rendra du côté de la capitale des "Zibans" pour défier l'USB (12e, 28 pts), qui n'a plus goûté à la victoire depuis trois journées. Si formation constantinoise espère garder le contact avec le leader en visant un bon résultat à Biskra, l'USB abordera ce rendez-vous avec l'intention de gagner et faire un pas vers le maintien. De son côté, le MC Alger (3e, 36 pts) sur sa lancée, recevra l'USM Khenchela (4e, 35 pts) dans un match piège pour les Algérois, eu égard des bonnes dispositions affichées par le nouveau promu depuis le début de l'exercice. Le "Doyen" qui aspire à sauver sa saison par une place africaine, n'aura pas le droit à l'erreur face à une équipe de l'USMK qui va se déplacer à Alger pour frapper un bon coup, elle qui lutte pour le même objectif que le Mouloudia.

faux-pas interdit pour le Paradou AC

L'ES Sétif (4e, 35 pts), qui reste sur deux revers de rang, aura une belle occasion de renouer avec la victoire en accueillant la JS Kabylie (13e, 27 pts), dans un match qui s'annonce indécis et ouvert à tous les pronostics. Le retour en forme des "Canaris", depuis notamment l'arrivée à la barre technique de Youcef Bouzidi, va leur permettre d'aborder ce rendez-vous avec un moral au beau fixe, dans l'espoir de poursuivre leur mission de sauvetage.

Dans le ventre mou du tableau, le MC Oran (9e, 30 pts) évoluera sur du velours à domicile face à la lanterne rouge le HB Chelghou m Laïd (16e, 3 pts), déjà relégué en Ligue 2 depuis plusieurs journées. L'ASO Chlef (9e, 30 pts) effectuera, quant à elle, un déplacement périlleux au centre du pays pour défier le RC Arbaâ (11e, 29 pts), qui figure dans le Top 5 des meilleures équipes à domicile depuis le début de la saison avec un bilan 25 points pris sur 33 possibles.

Dans le bas du tableau, le Paradou AC (15e, 25 pts) n'aura d'autre alternative que de l'emporter à domicile face au MCE El-Bayadh (6e, 33 pts) pour éventuellement quitter sa position de relégable en cas de défaite du NCM et de la JSK.

Le MCEB, l'autre promu qui a déjoué tous les pronostics, tentera de décrocher un bon résultat à Alger dans l'objectif de se rapprocher du podium. Le match JS Saoura-USM Alger a été reporté au 4 juillet prochain en raison de l'engagement du club algérois en finale de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF face aux Tanzaniens des Young Africans.