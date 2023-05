Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, dimanche, un message de félicitations à son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan, pour son élection pour un nouveau mandat, dans lequel il a affirmé la forte volonté d'œuvrer ensemble au "renforcement continu de la coordination et de la concertation".

"Excellence, Recep Tayyip Erdogan, président de la République turque, pays frère, Excellence le président et cher frère, j'ai l'immense plaisir de vous présenter, en mon nom personnel et au nom du peuple algérien, à l'occasion du renouvellement de la confiance par le peuple turc frère en votre aimable personne, mes chaleureuses et sincères félicitations et mes vœux de réussite et de succès dans la poursuite de vos nobles missions au service de votre peuple frère et l'accomplissement davantage d'acquis et de réalisations sur la voie du progrès sous votre direction judicieuse", lit-on dans le message du président de la République.

"Votre élection pour un nouveau mandat à la tête de la République turque, pays frère, reflète, assurément, l'adhésion du peuple à votre politique éclairée et son soutien absolu à votre sage direction dans le processus du développement durable afin de relever les grands défis aussi bien à l'intérieur qu'aux niveaux régional et international, de même qu'elle constitue une reconnaissance des services nobles et remarquables que vous avez fourni à votre peuple frère", a affirmé le président Tebboune dans son message.

"Je suis persuadé que ce nouveau mandat vous permettra de renforcer cette confiance et d'accroître les réalisations et les acquis enregistrés jusque-là dans tous les domaines", a-t-il poursuivi.

"Je ne manquerai pas en cette heureuse occasion de saluer les relations privilégiées établies entre nos deux pays et de vous faire part de notre forte volonté d'œuvrer ensemble au renforcement continu de la coordination et de la concertation pour hisser les relations bilatérales à de niveaux supérieurs au mieux des aspirations et attentes de nos deux peuples frères, à la lumière des résultats de la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau tenue à Ankara en mai 2022", a ajouté le président Tebboune.

"En vous réitérant mes vives félicitations et mes meilleurs vœux de santé, veuillez agréer, Excellence Monsieur le président et cher frère, l'expression de ma haute considération, de mon respect et de mon amitié", a écrit le président de la République dans son message.