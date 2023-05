Le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques veille à travers des équipes mixtes composées de vétérinaires et d'inspecteurs relevant du ministère et des départements du Commerce et de l'Agriculture, à intensifier les contrôles pour s'assurer de la salubrité des produits halieutiques, notamment en période de fortes chaleurs.

Dans ce cadre, le directeur du contrôle des activités de la pêche, de l'aquaculture et de la régulation du marché au ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, M. Abderrahmane Hentour, a expliqué, à l'APS, que des vétérinaires et des inspecteurs procédaient périodiquement au contrôle des produits halieutiques afin de s'assurer de leur salubrité avant d'être mis à la vente.

Il a fait état, à ce titre, d'efforts en cours pour augmenter le nombre de vétérinaires afin de renforcer leur présence au niveau local, pour davantage de "transparence" et de "contrôle", à priori et à postériori, des produits halieutiques.

Les produits halieutique sont contrôlés dès leur arrivée au port par des vétérinaires des secteurs concernés et par l'Inspection vétérinaire de wilaya pour s'assurer de leur qualité, a-t-il fait savoir, précisant que ce contrôle est également assuré au niveau des barrages et des plans d'eau.

Selon M. Hentour, les conditions liées au stockage, à la chaîne de froid et au conditionnement sont elles aussi contrôlées jusqu'à l'arrivée des produits halieutiques aux unités de commercialisation ou de transformation.

"Une fois le contrôle qualité des produits terminé, le vétérinaire délivre un certificat sanitaire autorisant le transfert des produits halieutiques du port vers les points de vente ou les unités de transformation", a-t-il expliqué. Dans ce sens, M. Hentour a souligné que le réseau de distribution des produits halieutiques avait été renforcé par l'acquisition de plusieurs camions frigorifiques afin de garantir la sécurité des produits et leur arrivée aux consommateurs dans les conditions sanitaires requises.

Il a, en outre, affirmé que le réseau logistique était "performant" et réunissait toutes les conditions nécessaires à même de faire parvenir les produits halieutiques des ports jusqu'aux endroits les plus reculés du Sud dans de bonnes conditions sanitaires.

Par ailleurs, il a fait observé que les produits halieutiques exportés vers les Etats européens étaient parfaitement conformes aux normes et conditions en vigueur, ce qui témoigne de la qualité de la production halieutique locale.

Il a également appelé les commerçants au respect des conditions de la vente des produits halieutiques en les conditionnant dans de la glace pilée, en les transportant dans des camions frigorifiques, tout en veillant à adopter la culture de l'autocontrôle notamment à l'approche de la saison estivale.

Pour ce qui est de l'aquaculture, il a affirmé que le contrôle se faisait "en amont et en aval" par la Direction des services vétérinaires pour s'assurer de la qualité, de l'origine et de la conformité des intrants de l'aquaculture aux conditions sanitaires, notamment des aliments.

Par ailleurs, il a mis en exergue le rôle considérable que joue le Laboratoire national de contrôle et d'analyse des produits de la pêche, de l'aquaculture et la salubrité des milieux, à savoir effectuer, entre autres, des analyses sur les eaux de l'aquaculture, les cages flottantes et au niveau des bassins de l'aquaculture continentale pour s'assurer de la salubrité des eaux et des produits halieutiques durant leur élevage.

De plus, le responsable a souligné que le Laboratoire a signé de nombreux accords avec les aquaculteurs en vue de garantir un contrôle périodique de leurs produits, indiquant qu'il a été équipé de techniques de pointe, outre le matériel de contrôle qui permet de déceler tout type de bactérie susceptible de toucher les poissons.