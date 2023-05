Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors d'une réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, d'affecter 10 milliards de dinars, du Fonds des catastrophes naturelles pour l'indemnisation des sinistrés des récentes intempéries et de reloger, dans un délai de 48 heures, tous ceux ayant totalement perdu leurs logements.

Après l'exposé du ministre de l'Intérieur sur le suivi des répercussions des dernières intempéries et des mesures prises à cet effet, le président de la République a ordonné "l'affectation immédiate de 10 milliards de dinars, soit 1.000 milliards de centimes, du Fonds des catastrophes naturelles pour l'indemnisation, avant la fin de la semaine en cours, des sinistrés des récentes intempéries", précise le communiqué du Conseil des ministres.

Il a également ordonné "le relogement de tous ceux ayant totalement perdu leurs logements, dans un délai de 48 heures, la réparation des maisons partiellement endommagées, et l'indemnisation des familles touchées, dont les appareils et meubles ont été endommagés ".

Dans le même sens, le président Tebboune a ordonné "la remise en état immédiate des routes et installations, et la mobilisation de bus pour le transport scolaire dans les zones, actuellement, difficile d'accès pour piétons, jusqu'au retour à la normale dans toutes les zones sinistrées dans un délai qui ne doit pas dépasser une semaine". Il a, en outre, enjoint d"'indemniser immédiatement, aux frais de l'Etat, les pêcheurs ayant perdu leurs bateaux de pêche qui constituent leur seule source de revenu". Le Président Tebboune a décidé d"'allouer, immédiatement, une allocation aux pêcheurs lésés, oscillant entre 20.000 Da et 30.000 Da, jusqu'au réaménagement des ports de pêche endommagés, des mesures qui s'inscrivent dans le cadre des traditions de l'Etat algérien envers ses enfants". Par ailleurs, il a chargé le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et la ministre de la Solidarité nationale de transmettre ses condoléances aux familles des victimes, selon le communiqué.