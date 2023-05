Le projet de réalisation d'un gazoduc de diamètre 16 pouces entre Sidi Ayad (Bejaia) et Freha (Tizi-Ouzou), à l'arrêt depuis 2020, a été relancé dimanche, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Ce projet, dont les travaux étaient bloqués suite à des oppositions de riverains au passage des conduites de gaz, permettra de transporter cette énergie vers les trois communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, non encore raccordées au réseau de gaz naturel, à savoir Zekri, Akerrou et Ait Chafaa et qui ne bénéficient pas encore de cette énergie, a-t-on souligné.

Après la levée des oppositions, l'entreprise chargée de la réalisation a entamé les travaux ce dimanche, a-t-on ajouté, soulignant que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la relance du projet.

"La relance des travaux intervient suite aux efforts du wali, Djilali Doumi, pour lever les oppositions en vue de la concrétisation du projet dans les meilleurs délais", a-t-on souligné louant, à l'occasion, "la contribution active" de l'Assemblée populaire communale d'Azazga dans cette démarche et saluant les citoyens pour leur compréhension. D'une longueur totale de 51,8 km, dont 36,5 km sur le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou et le reste (15,3 km) sur celui de Bejaia, le gazoduc permettra de réaliser le bouclage des réseaux de transport de gaz de ces deux wilayas, a rappelé la même source.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou le gazoduc traversera les communes de Freha, Azazga, Aghribs, Yakouren, Akerrou, Ait Chafaa et Zekri.

Il permettra d'alimenter en gaz naturel environ 8.000 habitants répartis sur les trois communes ciblées par le projet, a-t-on signalé.

Cette opération dotée d'une enveloppe initiale de près de 2,572 milliards DA a été réévaluée en 2019 pour atteindre le montant de plus de 4,698 milliards de DA, rappelle-t-on.

Avec la réalisation de ce gazoduc, la totalité des 67 communes de la wilaya de Tizi-Ouzou seront raccordées au réseau de gaz naturel, ce qui permettra d'améliorer de manière significative le taux d'alimentation de la wilaya en cette énergie, a-t-on appris auprès de la direction de distribution de l'électricité et du gaz. En plus du confort qu'apportera cette énergie aux familles, cet atout contribuera au développement économique de la région, selon la même institution.