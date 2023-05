Les styles calligraphiques "Neskh", "Maghribi", "Farissi" et "Diwani" seront à l’honneur à l'atelier national de calligraphie arabe qui se tiendra du 5 au 8 juillet prochain à la maison de la culture "Hassan-El-Hassani" de Médéa, a-t-on appris, dimanche, auprès de l’association "Er-Rakim" de promotion de l’artisanat et des arts plastiques.

La 18e édition de l’atelier national de calligraphie arabe sera réservée aux différents styles d’écriture cursive, comme le "Neskh", "Thuluth", "Riqa", très simples d’utilisation et de reproduction, connus pour leur formes fines et souples et d’une grande lisibilité, a expliqué un membre de l’association, Fodhil Safar Remali.

L’atelier sera également l’occasion de tester les aptitudes des participants à la maîtrise de deux autres variantes des styles calligraphiques arabes, en l’occurrence le "Maghribi" et le "Farissi", propres à des régions biens définies, ainsi que le style "Diwani" utilisé dans les correspondances officielles, a-t-il ajouté.

Outre une exposition des œuvres réalisées par les participants, un concours sera organisé lors de cette édition pour consacrer l’esprit de compétition parmi les calligraphes qui seront présents et évaluer leur niveau d’exécution des œuvres qui seront accomplies et leurs qualités esthétiques, a précisé Safar Remali.

La phase de sélection des participants à cet atelier a débuté ce dimanche et s’achèvera le 12 juin prochain, a-t-il fait savoir, soulignant qu’un comité va examiner les œuvres proposées par les potentiels candidats et sélectionner celles qui répondront aux critères fixées par ledit comité.