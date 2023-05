La majorité des établissements scolaires affectés par les intempéries enregistrées dernièrement dans les communes de la partie Est de la wilaya de Tipasa ont

rouvert leurs portes aux élèves, dimanche, après l’enlèvement de la boue

qui les inondaient, a-t-on appris des services de la wilaya.

Les élèves ont rejoint leurs classes après l’enlèvement de la terre et de la boue qui ont inondé des établissements scolaires des communes de Chaiba, Koléa, Bou Ismail, Fouka et Khemisti.

Les cours ont repris de façon ordinaire, à travers les établissements affectés, à l’exception de deux écoles, où les travaux se poursuivent "en vue de la reprise des cours demain lundi", a-t-on ajouté de même source.

Suite aux intempéries, les services de la wilaya avaient recensé des dégâts "légers" dans certains établissements, ayant touché, notamment, les clôtures, les plafonds, les cours intérieures et le parterre des classes.

La situation avait contraint les autorités locales à décider de suspendre les cours jeudi dernier, soit le jour de la survenue des inondations ayant causé la mort d’un écol ier de neuf ans à Khemisti, outre des coupures de routes et l'effondrement partiel d’un nombre d’habitations et autres structures diverses. Ces dégâts ont affecté deux écoles primaires et deux lycées à Koléa, un CEM et un lycée à Bou Ismail et deux CEM à Fouka.

Des dommages ont été aussi enregistrés dans un lycée à Khemisti et une école primaire à Hatatba, selon la même source. Des centres d’accueil des familles dont les habitations ont été endommagées ont été installés dans les communes concernées, tandis que les actions d'enlèvement de la boue et des résidus se poursuivent pour la 3e journée consécutive, au niveau des routes, des artères et des abris de pêche à Fouka, Khemisti et Bouharoune.

Les services de la wilaya poursuivent l'opération d'évaluation des dégâts occasionnés par les fortes précipitations pluviales, dont la quantité a été estimée entre 100 et 160 mm dans les communes touchées et où des commissions communales ont entamé le recensement des dégâts, selon une déclaration précédente du wali de Tipasa Aboubakr Seddik Boucetta.

Des aides logistiques, notamment des engins pour l'enlèvement de la boue et des déchets, continuent d’affluer d’un nombre de wilayas, dans le cadre de la solidarité inter-wilayas, selon la même source.