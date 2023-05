Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu dimanche une délégation du Groupe saoudien "Delta Energy", conduite par son président-directeur général (PDG), M. Badr Al-Aiban, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, les deux parties ont évoqué les opportunités d'affaires et d'investissement entre Sonatrach et Delta Energy "dans le domaine des hydrocarbures, de l'amont à l'aval, à travers l'établissement de projets d'investissement prometteurs mutuellement bénéfiques".

Les deux parties se sont félicitées, à cette occasion, des "relations historiques et fraternelles établies entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite, notamment dans le secteur de l'énergie et des mines", ajoute le communiqué.

Le ministre de l'Energie et des Mines a mis l'accent, lors de cette rencontre, sur "l'importance de la coopération et du partenariat entre les sociétés algériennes et saoudiennes", passant en revue à cette occasion les opportunités d'investissement et de partenariat offertes par le secteur, notamment dans le domaine de la prospection, du développement et d e l'exploitation des hydrocarbures, en particulier dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui offre de nombreux avantages et facilités aux investisseurs.

M. Arkab a également mis en exergue les "grandes opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine de la pétrochimie et de dans toutes les industries de transformation pétrolière et gazière, ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables et du développement de l'hydrogène".

L'accent a été également mis sur l'importance de l'échange d'expertises et du transfert de connaissances entre Sonatrach et Delta Energy, outre l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques en Algérie et à l'étranger, notamment dans le cadre de la stratégie de Sonatrach visant à conquérir le marché africain, selon le communiqué.

De son côté, M. Al-Aiban a fait part du "grand intérêt" porté par son groupe à l'investissement en Algérie et à la définition de projets concrets, en particulier dans le domaine des hydrocarbures, "compte tenu, notamment, du climat d'investissement favorable et de la confiance marquant les relations entre les deux pays".