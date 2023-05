Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj prendra part, à partir de lundi à Séoul (Corée du Sud), aux travaux de la 4e Conférence internationale de l'Association des Cours constitutionnelles et des institutions équivalentes d'Asie, a indiqué dimanche un communiqué de cette instance.

M.Belhadj, qui prendra part à cette conférence à l'invitation de son homologue sud-coréen, devra présenter l'expérience de l'Algérie dans ce domaine à travers une intervention intitulée: "Evolution du recours du citoyen à la justice constitutionnelle en Algérie", précise la même source.

Lors de son intervention, M. Belhadj évoquera "les différentes haltes historiques de la justice constitutionnelle dans notre pays et son rôle dans la promotion et la préservation des droits et des libertés du citoyens, jusqu'à la création de la Cour constitutionnelle en vertu de l'amendement constitutionnel de 2020, initié par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, compte tenu de ses larges prérogatives et de ses efforts à travers l'exercice de missions de contrôle constitutionnel, notamment son rôle dans la protection des droits de l'homme et des libertés du citoyen, via l'exception d'inconstitutionnalité", ajoute-t-on de même source.

Lors de sa participation aux travaux de ce congrès international, M. Belhadj sera accompagné du membre de la Cour constitutionnelle, Amar Abbas.

L'Association des Cours constitutionnelles et des institutions équivalentes d'Asie, qui compte 12 membres, est un forum régional des instances de justice constitutionnelle pour l'échange de vues et d'expériences entre les différentes instances constitutionnelles en vue du renforcement de la démocratie, de la souveraineté de la loi et des droits fondamentaux en Asie.