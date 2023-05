Un mouvement partiel a été opéré dans le corps des cadres supérieurs relevant des services extérieurs des Douanes algériennes, a annoncé dimanche la Direction générale des Douanes (DGD) dans un communiqué. "Le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi a opéré dimanche un mouvement partiel ayant inclus des changements et des nominations de cadres supérieurs relevant des services extérieurs des Douanes algériennes", a précisé le communiqué.

Suite à ce mouvement, il a été procédé à la nomination d'un sous-directeur au centre national de la formation douanière et de 23 chefs d'inspection divisionnaire des Douanes à Tamanrasset, Ilizi, In Amenas, Béchar, Djelfa, Constantine, Biskra, Batna, Tlemcen, Ghazaouet, Sidi Bel Abbes, Ouargla, Chlef, Tiaret, Oum El Bouaghi, Oran-extérieur, Oran-Port, Arzew, El Tarf, Alger-systèmes spéciaux, Alger-Ain Taya, Aéroport international Houari Boumediene (voyageur) et Boumerdes.

Il s'agit également de la nomination de 14 sous-directeurs régionaux à Oran, Chlef, Sétif, Béchar, Ouargla, Annaba, Tlemcen, Illizi et Laghouat, et de 12 chefs de services régionaux de contrôle à postériori dans les wilayas d'Alger-Extérieur, Sétif, Annaba, Ouargla, Tébessa, Laghouat, Oran, Blida, Tlemcen, Constantine, Tamanrasset et Chlef.

Ces nouvelles nominations s'inscrivent, selon la même source, dans le cadre du "mouvement périodique des cadres de la Douane algérienne visant à impulser une nouvelle dynamique et à améliorer la performance des services de douanes au niveau national".