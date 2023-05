Le gouvernement malgache prévoit l'élaboration d'un pacte avec le secteur privé pour permettre des progrès ''significatifs'' dans le secteur de l'industrie à Madagascar, a annoncé, le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy.

''Dans ce pacte, l'adoption de la nouvelle loi sur les investissements constitue l'un des engagements majeurs du gouvernement, qui répond aux attentes des acteurs tant nationaux qu'internationaux et s'inspire sur les bonnes pratiques internationales pour mieux sécuriser les investissements'', a indiqué le ministre lors de l'événement ''Journées de programmation industrielle''. M. Razafindravahy a particulièrement souligné ''l'égalité de traitement entre investisseurs étrangers et nationaux dans cette loi'', en matière d'incitation fiscale notamment.

Ce pacte d'industrialisation est un processus "irréversible" qui va renforcer la continuité de l'Etat et permettre de dépasser les incertitudes liées aux changements de gouvernement et aux échéances électorales, a soutenu le ministre. La création du Fonds nation al de développement industriel (FNDI) est également un engagement du secteur public, a-t-il ajouté. Dans cette optique, son ministère ambitionne de lever jusqu'à 300 millions de dollars en six ans au profit des industriels.