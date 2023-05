Les exportations tunisiennes vers l'Afrique sont estimées à 2,5% des exportations globales du pays, a fait savoir dimanche, Tarak Chérif, président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect).

Dans une déclaration à la presse locale, M. Chérif a proposé de diversifier les marchés, outre l'importance de "mobiliser les financements nécessaires aux entreprises pour faciliter leur accès et leur positionnement au sein de ce continent". "Il faut également penser à favoriser l'implantation des banques tunisiennes dans ces pays et trouver des solutions rapides au problème d'absence de représentations diplomatiques dans plusieurs pays du continent", a-t-il encore avancé.

Le chef de la Conect a préconisé la mise en place de "bases solides pour renforcer les échanges avec l'Afrique", notamment la garantie des moyens logistiques à l'exportation et particulièrement les transports maritime et aérien. "Ce secteur vital devrait faciliter aux entreprises et investisseurs tunisiens l'exportation de leurs produits et services vers l'extérieur, notamment vers les pays africai ns", a-t-il soutenu.