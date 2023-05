Le Centre arabe d'études pour les zones sèches et arides (Acsad) a sélectionné plus de 87 variétés de blé et orge (à productivité élevée) résistantes à la sécheresse et à la canicule, a déclaré dimanche à Constantine son Directeur général Nasreddine Obeid à l’ouverture des travaux de la première conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe.

Depuis sa création il y a environ 50 ans, Acsad œuvre à concrétiser la sécurité alimentaire et hydrique en améliorant notamment les systèmes écolo-agricoles, a souligné M. Obeid, précisant que le Centre "est parvenu à la sélection de plus de 87 variétés de blé et d’orge résistantes à la sécheresse et aux températures élevées".

"L’Algérie a adopté plus de 15 variétés de blé dur et tendre et d'orge tolérantes à la sécheresse et à la canicule", a ajouté le même responsable, mettant en avant à cette occasion "la profondeur des liens de coopération entre Acsad et le ministère algérien de l’Agriculture et du développement rural au servi ce de la sécurité alimentaire arabe".

La production céréalière réalisée par les pays arabes ne dépasse pas les 60 millions de tonnes, a fait savoir le DG de Acsad, précisant que ce rendement répond "uniquement à 42% des besoins exprimés en la matière dans cette région". Nasreddine Obeid a ajouté que la production de blé dans cette région "ne dépasse pas les 28 millions de tonnes et ne répond qu’à 43% des besoins exprimés", d’où l’importance, a-t-il soutenu, de "conjuguer les efforts pour consolider les compétences arabes collectives en vue de répondre aux défis posés s’agissant de la sécurité alimentaire, humaine, climatique, énergétique et de santé".

Mettant en avant les conjonctures "très difficiles" caractérisant les pays arabes dont la menace sur la sécurité alimentaire engendrée par le déficits enregistré en matière de ressources hydriques et l’amplification des répercussions du changement climatique conjugués au phénomène de désertification, les vagues de sécheresse, les crises de la Covid-19 et la guerre Ukraine-Russie, le même responsable a réitéré "l’engagement de Acsad à mobiliser tous ses moyens et mettre à profit ses expériences au service de l’orientation arabe en matière de sécurité et de souveraineté alimentaires". Saluant les efforts déployés par l’Algérie en la matière, le Directeur général de Acsad a fait état de projets importants à proposer au titre de cette conférence scientifique relatifs aux thématiques de l'eau, des céréales et des ressources de la pêche entre autres, insistant sur "l’entière disposition du Centre (Acsad) à coopérer avec toutes les organisations et pays arabes pour atteindre la sécurité alimentaire qui revêt un intérêt capital pour toute la région". Développant les actions menées par Acsad au service de la sécurité alimentaire, M. Obeid a fait état de la sélection également d’espèces d’arbres fruitiers et plantes fourragères s’adaptant avec les zones sèches et le développement également d’applications agricoles innovantes, à l'exemple du système de l’agriculture conservatrice qui a contribué à l’amélioration de la production des terres et des eaux en augmentant le rendement agricole dans les zones sèches et semi-sèches et l’amélioration également du stockage du carbone dans le sol. Acsad, a ajouté son responsable, a concrétisé des dizaines de projets relatifs à la collecte des eaux pluviales pour l’irrigation complémentaire (goutte à goutte) et servant également à l'abreuvage et à la nourriture du cheptel durant les périodes de canicule en vue d’améliorer la qualité de production des viandes et du lait notamment. Acsad a accordé l’importance durant les dernières années au thème du changement climatique et a effectué plusieurs projets et études en la matière dont, notamment, le projet d'études des changements climatiques dans la région arabe et son impact sur les ressources en eaux superficielles et souterraines réalisé avec des organisations mondiales. Ce projet d’étude, a ajouté le même responsable, a mis en garde contre l’augmentation des températures pouvant atteindre des degrés élevés d’ici à la fin de ce siècle. Il a dans ce cadre indiqué que Acsad était parmi les premières organisations spécialisées accordant une importance particulière aux question en rapport avec la sécurité alimentaire dans le monde arabe avec des projets et études de recherche à ce sujet et les impacts négatifs du changement climatique, appelant, à ce titre, à adopter des procédés de correction s’agissant notamment de l’adaptation des dates de la culture et l’application de pratiques agricoles rendant ce secteur plus productif; Rappelant que cette Conférence scientifique, organisée à l'Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB), était parmi les résultats du 31e Sommet arabe tenu à Alger le mois de novembre 2022, le même responsable a salué les contributions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers l’organisation de ce Sommet, à réunir le monde arabe autour de plusieurs thématiques posées, notamment la sécurité alimentaire.