Une séance de présélection des candidats devant participer au 13e Festival culturel de la musique et de la chanson d’expression Kabyle, prévu à Bejaia du 4 au 8 juin, s’est ouverte dimanche à la maison de la culture, avec l’objectif de désigner huit jeunes talents pour prendre part à l’événement, a-t-on appris des organisateurs.

Une trentaine de jeunes artistes, âgés de moins de trente ans, auteurs au moins de deux titres (chansons ou instrumental), sont en lice et tenteront de décrocher cette première étape qualificative, synonyme de tous les espoirs, notamment, celui de se faire connaître du grand public en présence d’un orchestre professionnel, et la possibilité de participer au Festival de la chanson amazigh de Tamanrasset.

Cette première étape est également une opportunité d’enregistrer un Single avec l’appui du festival et l’Office national de droits d’auteurs et droits voisins (ONDA), a-t-on ajouté de même source.

Au début de cette séance, chaque candidat faisait preuve d’un ostensible enthousiasme et détermination pour passer l’épreuve et impressionner les membres du jury, a-t-on constaté sur place.

"J’ai donné le maximum de mes compétences", a déclaré un des candidats encore sous le coup de l’émotion, reconnaissant que "la concurrence est rude" et tentant néanmoins de rester optimiste en espérant décrocher une place parmi les huit gagnants et avoir l’opportunité de se produire dans ce festival.

Le programme de l'événement, dévoilé aujourd’hui par son commissaire, le chanteur Lyazid Abdi, plus connu sous son nom d’artiste "Azifas" est des plus colorés et des plus éclectiques, avec la participation d’une cinquantaine d’artistes confirmés.

"Il n y’aura pas de têtes d’affiches, ni d’ultra vedettes", a-t-il expliqué, soulignant que "l’objectif est de répondre aux goûts du plus large public en privilégiant la qualité des textes et des airs". "Le festival va être un miroir qui reflétera la richesse de la chanson et de la musique d’expression kabyle au travers d’une cinquantaine d’artistes authentiques, performants et pleins d’intensité", a-t-il ajouté.

Trois plateaux seront à l’honneur durant ces quatre jours, animés quotidiennes aussi bien par "les anciens" que par la relève, avec en toile de fond, à chaque fois, l’organisation d’un hommage à l'artiste et moudjahid Arezki Bouzid, qui a tant donné à la scène artistique locale.

Parmi les invité s, outres les lauréats de la 12e édition, en l’occurrence Sid Ali Zaidi, Yasmine cheikh et Lisa Hamiz, il est attendu la production, de Ferhat Brihi, Rachid Ferhani, Zoubir Moussaoui, Manana, Hafid Amour, H’sinou Fadel, Ferhat Hamdi, Nassima, Kamel Slimane, Kherraz Boubekeur, Ghilas, Mounia Ait Meddour, Melissa Sikhi et Meziane Izourane. Parallèlement aux soirées de Bejaia ville, les organisateurs ont programmé des galas similaires dans les communes de Melbou, Oued Ghir et Barbacha ainsi que des conférences sur des thèmes en rapport avec la chanson.