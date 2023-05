Le Syndicat des médecins soudanais a annoncé, dimanche, que le nombre de morts parmi les civils s'est élevé à 866 dans les affrontements opposant l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR) depuis la mi-avril.

"Depuis le début des affrontements, le nombre de civils tués est passé à 866, tandis que le nombre de blessés a atteint 3.721", a indiqué le syndicat dans un communiqué. Le syndicat a déclaré qu'"un certain nombre de morts et de blessés n'ont pas encore été comptabilisés en raison des difficultés d'atteindre les hôpitaux et de se déplacer pour cause de la situation sécuritaire dans le pays".

Jeudi, le syndicat a annoncé l'enregistrement de "865 morts et 3.634 civils blessés à la suite des affrontements". Le 22 mai, un nouvel accord de cessez-le-feu d'une semaine est entré en vigueur au Soudan. Depuis le 15 avril, le Soudan connaît des affrontements entre l'armée régulière et les FSR.