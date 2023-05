Deux écogardes ont été tués dimanche dans une nouvelle attaque contre le Parc national des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé la direction du parc.

Dans un communiqué publié dimanche, le parc indique que les assaillants seraient des membres du "groupe armé Mai Mai Kabido", une milice à base communautaire, parmi les dizaines qui sévissent dans l'est de la RDC. A Nyamusengera, au cours d'une patrouille dans le parc près des rives du lac Edouard qui marque la frontière avec l'Ouganda, deux écogardes "ont été touchés par balle et ont succombé à leurs blessures", précise le communiqué.

"Ce matin (dimanche) nous avons entendu des +crépitements+ de balles.

Un groupe des braconniers venait d'abattre un hippopotame et pour se protéger ils ont tendu une embuscade aux gardes du parc", indique Kambale Muhindo, un fonctionnaire en poste à Vitshumbi, un village de pêcheurs situé à environ 5 km du lieu de l'attaque.

En plus des deux décédés, "six gardes ont été blessés et acheminés à l'hôpital catholique de Vitshumbi", précise Blaise Kalisha, un défenseur des dr oits humains dans la zone. Le 18 mai dernier, à une soixantaine de kilomètres plus au nord, quatre agents du parc, dont trois gardes, avaient été tués dans une embuscade tendue contre "un convoi de techniciens (du parc des Virunga) affectés à des projets de développement", selon les autorités, qui avaient également attribué l'attaque des miliciens maïmaï. Depuis 2020, plusieurs dizaines de gardes ont été tués au cours d'attaques ou d'embuscades menées par différents groupes armés hostiles au parc des Virunga. Les gardes armés en sont les principales cibles.

Ils tentent de les empêcher, parfois avec des moyens militaires, de pratiquer des activités destructrices de la faune et de la flore dans les limites du parc.

Plus vieille réserve naturelle d'Afrique, créé en 1925, le parc des Virunga est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979. Réputé pour sa faune et ses paysages grandioses, il est aussi connu pour servir de base arrière à de nombreux groupes armés depuis plus d'un quart de siècle.