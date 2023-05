L'USM Alger a franchi un grand pas vers le premier sacre continental de son histoire en s'imposant (2-1) chez les Young Africans de Tanzanie, en finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputée dimanche après-midi au stade Benjamin Mkapa de Dar Es Salam.

Malgré l'avantage du terrain et le soutien d'un public nombreux, les Young Africans ont très mal démarré la partie et ont failli concéder l'ouverture du score dès la 3e minute de jeu par Khaled Bousseliou, qui avait profité d'un boulevard au sein de la défense adverse pour se présenter seul devant le gardien.

Malheureusement pour lui, au moment où il s'apprêtait à armer son tir, un des deux centraux tanzaniens s'était bien ressaisi et a réussi à le contrer.

Sept minutes plus tard, et suite à une nouvelle bévue de la défense tanzanienne, décidément très fébrile, Mahious a récupéré un bon ballon sur l'aile gauche, à hauteur des quarante mètres, avant de trouver un coéquipier mieux placé dans l'axe pour tenter le lob, mais encore une fois, la défense adverse s' était bien rattrapée au dernier moment, pour faire avorter cette occasion de but pour les ''usmistes'', très entreprenants tout le long du match.

Côté Young Africans, la seule occasion qui mérite d'être signalé en ce début de match a été celle de Stéphane Aziz à la 23e minute du jeu. Son tir vicieux dans l'angle fermé avait longé la ligne d'Oussama Benbot, avant de sortir du côté opposé du terrain.

Un chaude alerte qui a incité les Rouge et Noir à se ressaisir, et leur première tentative a été la bonne, puisque suite à une rapide contre-attaque à la 32e minute, Khaled Bousseliou a obtenu un coup franc excentré sur l'aile gauche, que s'est chargé d'exécuter Brahim Benzaza au deuxième poteau, où Aymen Mahious a placé une balle en tête piquée, qui a terminé sa course au fond des filets (0-1). Malgré quelques tentatives supplémentaires dans le dernier quart d'heure, de part et d'autres, les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur ce même score d'un but à zéro en faveur des visiteurs.

Impériale, l'USMA maîtrise le jeu et la rencontre-

Après la pause, les Usmistes se sont appliqués à garder le même rythme, y compris sur le plan offensif, et le ''fer de lance'' Aymen Mahious a été le premier à se mettre en évidence avec un joli tir à l'entrée des 18 mètres, que le gardien adverse a ma itrisé difficilement.

Les Young Africains ont répliqué par Stéphane Aziz à la 57', dont le tir croisé avait fini dans le petit filet. Puis c'était une nouvelle fois au tour de l'USMA de se faire menaçante, notamment par Islam Merili, dont le tir à l'entrée des 18 mètres a été stoppé difficilement par le gardien de but (71').

Dans le dernier quart d'heure, l'entraîneur tanzanien a pris de gros risques, en effectuant plusieurs changements offensifs dans ce qui semblait être une ultime tentative de rectifier le tir. Il a eu raison, car les rentrées de Djuma et Lomalisa ont dynamisé le jeu de leur équipe, à tel point qu'elle a réussi à arracher l'égalisation à la 82' par l'intermédiaire de Fiston Mayélé.

Une joie de courte durée cependant, car l'USMA n'a vraiment rien lâché dans ce match, ce qui lui a permis de reprendre l'avantage au score pratiquement dans la foulée. C'était par l'intermédiaire d'Islam Merili, qui avait bénéficié d'une belle passe de la part de Khaled Bousseliou, avant de fusiller le gardien adverse d'un tir bien placé (1-2) à la 84eme minute.

L'arbitre de la rencontre a décompté pas moins de dix minutes de temps additionnel, et elles ont été relativement difficiles pour les Rouge et Noir, surtout que les Young Africans avaient poussé de tout leur poids pour égaliser, mais ce ne fut finalement pas le cas.

L'USMA l'a emporté en Tanzanie et prend ainsi option avant le match "retour" prévu le 3 juin prochain à Alger. Une rencontre qui sera officiée par l'arbitre mauritanien Beida Dahane, qui sera assisté de l'Angolais Jerson Emiliano dos Santos (1er assistant) et du Mozambicain Arsénio Chadreque Maringule (2e assistant).