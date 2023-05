Le club de football de la Jeunesse Sportive de Guir (JS Guir) à Abadla (88 km sud de Bechar), a réalisé vendredi une accession historique en ligue 2 amateur, après avoir remporté une large victoire (5-0) contre Itihad Fenoughil (Adrar), pour le compte de la 33e et avant-dernière journée du championnat Inter-régions "Sud-ouest", au stade Benyoucef Billal d'Abadla.

Cette accession, la première dans l'histoire de la JS Guir, club fondé lors de la saison 1963-1964, a été fêtée comme il se doit par les fans et la population d’Abadla, où les joueurs et le staff technique à leur tête le coach Mebarek Kasmi, ont été ovationnés par les fans et les présents à cette occasion", a déclaré à l'APS, le responsable de la communication de ce club Benlakhdar Hachemi.

"Cette accession historique en ligue 2, est une étape très importante dans l’histoire du mouvement sportif à Abadla, de même qu’elle est la preuve de l’abnégation des dirigeants, joueurs et du staff technique du club, qui se sont assignés comme objectif au cours de la saison 2022/2023 l’accession en ligue.2", a-t-il souligné.

''Les encouragements des fans de notre club, des autorités locales tant de la wilaya que de la collectivité d'Abadla et de la cimenterie de Saoura, qui relève du groupement industriel public des ciments d’Algérie (GICA), ont été d’un apport très important dans cette réalisation, de même qu’ils constituent un signe d’encouragement supplémentaire pour nous, qui doit nous inciter à aller de l'avant et faire de belles performances durant la prochaine saison 2023/2024 au sein du championnat de la ligue.2", a-t-il poursuivi.